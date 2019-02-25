الاتحاد الأوروبي يؤكد تمسكه بالحل السياسي للأزمة في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل (أ ش أ) أكدت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تمسكها بالموقف الداعي إلى ضرورة حل الأزمة الفنزويلية بطرق سياسية، بعيدا عن استخدام القوة هناك.

وقالت المتحدثة باسم الدائرة مايا كوسيانتشيتش - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إننا متمسكون بموقفنا السابق الداعي إلى ضرورة حل الأزمة في البلاد حلا سلميا بعيدا عن استخدام القوة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل جهوده لتهيئة الظروف المواتية للتسوية السلمية في فنزويلا، فضلا عن جهوده الرامية إلى معالجة الوضع الإنساني الصعب هناك.

وكان قادة المعارضة الفنزويلية أبدوا عزمهم على مطالبة دول أمريكا اللاتينية بـ"استخدام القوة ضد دكتاتورية مادورو"، وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تنظر في "جميع الخيارات" لـ"إعادة الديمقراطية" إلى فنزويلا.

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