ماي: التوصل لاتفاق بشأن بريكست في 29 مارس "لا يزال ممكنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (د ب أ)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، إن التوصل لاتفاق بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) كما هو مقرر في 29 مارس المقبل، لا يزال في متناول المملكة المتحدة، رغم الضغوط لتمديد أجل المفاوضات.

وقالت ماي للصحفيين في أعقاب محادثات مع زعماء الاتحاد الأوروبي على هامش القمة العربية-الأوروبية بمنتجع شرم الشيخ: "لا يزال بإمكاننا تحقيق خروج باتفاق في 29 مارس وهذا هو الاتجاه التي تنصب عليه كل طاقتي".

وأشارت ماي إلى بروتوكول "شبكة الأمان" الخاصة بأيرلندا، المثير للجدل، والذي صمم لضمان فتح الحدود الأيرلندية في أعقاب الخروج، قائلة: "لا يزال هناك مزيد من العمل يتعين القيام به، ويعمل فريقي الذي سيتوجه إلى بروكسل غدا (الثلاثاء) على ضمانات ملزمة قانونا يريدها البرلمان البريطاني، والمرتبطة بشبكة الأمان الخاصة بأيرلندا".

وقالت ماي إنها لمست "إصرارا حقيقيا (من زعماء الاتحاد الأوروبي) على إيجاد طريقة يمكن من خلالها السماح لبريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة سلسة ومنهجية في إطار اتفاق".