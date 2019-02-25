محافظ دمياط تبحث آليات إنشاء مدفن صحي آمن للنفايات

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد والمهندس سامح صالح العضو المنتدب لشركة "جرين إيجيبت" المشغلة لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور ، ناقشت خلاله آليات إقامة مدفن صحى آمن، وكذلك محطات وسيطة متنقلة لتجميع القمامة ونقلها إلى المصانع.

واعتبرت "عوض" أن مثل هذه المحطات أحد أهم المتطلبات الأساسية لتحسين منظومة النظافة والمخلفات، وفقًا لتكليفات وزير التنمية المحلية، وجرى استعراض موقف تشغيل المصنع.

ووجهت الدكتورة منال عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بالبدء في عمل المقايسة الخاصة بإنشاء سور حول مصنع أبو جريدة للبدء في الطرح واستلام كافة المعدات التي جرت صيانتها لاستغلالها في أعمال رفع القمامة، كما أكدت على تقديم تقرير يومي من قبل المصنع للتأكد من انتظام عملية نقل القمامة من قبل الوحدات المحلية مشددة على محاسبة المخالفين.