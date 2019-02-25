ارتفعت بكريدي أجريكول.. أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 17.48 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع.

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بينما استقر سعر الدولار في بنوك مصر والأهلي والقاهرة عند 17.46 جنيه للشراء، و17.56 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 17.47 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، والبركة، وقناة السويس، وأبوظبي الإسلامي عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.