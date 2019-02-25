محكمة العدل الدولية: على بريطانيا إنهاء إدارتها لجزر شاجوس بسرعة

رأت محكمة العدل الدولية الإثنين، أنه على المملكة المتحدة إنهاء إدارتها لأرخبيل شاجوس البريطاني في المحيط الهندي، الذي يضم قاعدة عسكرية أميركية، وتطالب موريشيوس بالسيادة عليه.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي عبد القوي أحمد يوسف، في رأي غير ملزم للهيئة القضائية الرئيسي للأمم المتحدة، إنه "على المملكة المتحدة أن تنهي في أسرع وقت ممكن إدارتها لأرخبيل شاجوس مما سيسمح لموريشيوس باستكمال إزالة آثار الاستعمار لأرضها".