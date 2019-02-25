لافروف: أميركا طلبت النصح من روسيا قبل قمة ترامب وكيم

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة طلبت من روسيا النصيحة قبل اجتماع زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في فيتنام، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأضاف لافروف أنه لا يوجد حل سريع لقضية شبه الجزيرة الكورية، موضحاً أنه كان بوسع الأمم المتحدة رفع بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، التي تعرقل العلاقات بين بيونج يانج وسول.

وسيجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بعد ثمانية أشهر من قمتهما التاريخية في سنغافورة.