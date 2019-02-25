"داعشية" بعد خروجها من الباغوز: التنظيم لم ينته

أكدت داعشية فرنسية، انفصلت عن مجموعة نساء متشحات بالسواد كانت خرجت معهن يوم الجمعة الماضي من الجيب الأخير لـ"داعش" الإرهابي في بلدة الباغوز في شرق سوريا، "لا يزال هناك 400 متر مربع، لم ينته التنظيم حتى الآن".

وقالت أم يوسف (21 عاماً) الشابة الطويلة القامة التي تتحدث باللغة العربية والإنكليزية.: "أكثر ما دعاني للهجرة إلى أرض الشام هو رغبتي في ارتداء النقاب، فهذا صعب جداً في فرنسا".

وأضافت أنها تحمل الجنسية الفرنسية من والدها التونسي الذي عاش عشر سنوات في فرنسا، وأنها أمضت بضع سنوات من طفولتها في كندا مع والدتها قبل العودة إلى تونس والالتحاق بمدرسة فرنسية.

وأوضحت "لا أريد من فرنسا أي شيء، حتى جنسيتي لا أعترف بها". أما تونس "فلا تطالب بأهلها، الحمدالله".

ولا يرد اسم هذه الشابة في القوائم الفرنسية الخاصة بأسماء الإرهابيين في سوريا. أما في تونس، فهي "معروفة لدى الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وملاحقة قضائياً"، وفق ما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق.

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وأم يوسف والدة لصبي وفتاة أنجبتهما من مقاتل مغربي من تنظيم "داعش" تزوجته في سوريا. وقد قتل لاحقاً.

وبينما المعارك في أوجها في شرق سوريا، تزوجت مجدداً قبل شهرين من مقاتل يتحدر من محافظة اللاذقية على الساحل السوري. وتدعي أنها لا تعرف مكانه اليوم.

وتروي أنها انتقلت في الثاني من أكتوبر 2014، مع والدتها، إلى سوريا عن طريق تركيا بهدف العيش في مناطق سيطرة التنظيم. ولم تكن تعرف أنها ستخرج بعد سنوات قليلة الى مصير مجهول.

في صحراء دير الزور، تترقب أن تلتقي بعد بضع ساعات بوالدتها وطفليها الذين فروا قبلها بشهر من منطقة سيطرة التنظيم المتطرف.