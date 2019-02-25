العراق: النصر على داعش لم يكتمل والإرهاب لا يزال قائمًا

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أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، الاثنين، إن النصر على تنظيم داعش المتشدد لم يكتمل، مؤكدا أن خطر الإرهاب في المنطقة لا يزال قائما.
وأضاف الرئيس العراقي، خلال مؤتمر صحفي في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنالعالم بحاجة إلى تعزيز العمل من أجل إنهاء ظاهرة الإرهاب.
وتأتي زيارة صالح، إلى باريس في ظل بروز قضية المواطنين الفرنسيين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم داعش في العراق
وينص موقف فرنسا الرسمي على وجوب محاكمة "الإرهابيين" الفرنسيين "أينما ارتكبوا جرائمهم"، وفقا لوزارة الخارجية الفرنسية.
وبينما يسعى البلدان إلى تقوية تعاونها في المجال الاقتصادي، تظل فرنسا منخرطة عسكريا في العراق عبر توفير التدريب والدعم اللوجيستي للقوات العراقية ولمهام استخباراتية.
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