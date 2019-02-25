قوات الاحتلال توزع إخطارات لهدم منازل في الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية

وكالات

قال الناشط الإعلامي أحمد منير الحلايقة، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمت إخطارات بالهدم لمنازل في بلدة الشيوخ شمال شرق مدينة الخليل.

وأفاد الحلايقة بأن قوات الاحتلال وما يسمى بالإدارة

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المدنية الإسرائيلية سلمت إخطارات بالهدم ووقف العمل في منازل بمنطقة قنان نياص ببلدة الشيوخ لمواطنين من عائلة وراسنة والحلايقة، عرف منهم احمد جبرمحمد وراسنة، ومحمد أحمد إسماعيل وراسنة، ومحمد حميدان حلايقة، بحسب الوكالة الرسمية.

وناشد أصحاب المنازل المهددة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية المحلية والدولية كافة بالتدخل لوقف ممارسات الاحتلال التي طالت أراضيهم ومنازلهم التي يملكون أوراقا تثبت ملكيتهم لها منذ ما قبل الاحتلال.