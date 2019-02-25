رامي الحمد الله: سنعمل على ترشيد النفقات وسنتجاوز الأزمة الراهنة

قال رامي الحمد الله، رئيس حكومة تسيير الأعمال، اليوم الاثنين، إن الحكومة ستعمل على المزيد من ترشيد وتقنين النفقات، بما يتجاوب مع التحديات الجديدة، لنتمكن من الوفاء بالتزاماتنا.
وقال الحمد الله في كلمته في حفل إطلاق فعاليات اليوم الوطني الاول لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين، اليوم الإثنين بمدينة رام الله ، أننا"لن نخضع للابتزاز، وسنتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة، ونعيد ترتيب بعض الأولويات".
وشدد على أن المطلوب تعزيز الالتفاف الوطني حول الرئيس محمود عباس ودعم مواقفه الثابتة أمام التحديات والصعاب.
وأضاف: "نواجه اليوم، قيادة وحكومة وشعبا، تداعيات مرحلة فارقة تزداد فيها التحديات
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