محافظ غزة يوضح مسألة رواتب الموظفين

وكالات

نفى محافظ غزة ابراهيم ابو النجا ما اورده بعض الصحفيين حول موضوع التواصل مع المحافظين بخصوص موضوع رواتب الموظفين.

وأكد أبو النجا في تصريح صحفي تلقت سوا

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نسخه عنه اليوم الاثنين انه لم يتحدث في هذا الموضوع مع أي صحفي وليس له علاقة بهذا الموضوعمن قريب أو بعيد.

واستنكر محافظ غزة نشر مثل هذه الاخبار المشبوهة التي تهدف الى اشاعة البلبلة وتوتير الاجواء والتحريض على المحافظين.

وحمل ابو النجا الصحفيين الذين قاموا بنشره المسؤولية الكاملة عن اية تداعيات تترتب عنه.