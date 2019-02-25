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محافظ غزة يوضح مسألة رواتب الموظفين

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وكالات

نفى محافظ غزة  ابراهيم ابو النجا ما اورده بعض الصحفيين حول موضوع التواصل مع المحافظين بخصوص موضوع رواتب الموظفين.

 

وأكد أبو النجا في تصريح صحفي تلقت سوا

نسخه عنه اليوم الاثنين انه لم يتحدث في هذا الموضوع مع أي صحفي وليس له علاقة بهذا الموضوع

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من قريب أو بعيد.

 

واستنكر محافظ غزة نشر مثل هذه الاخبار المشبوهة التي تهدف الى اشاعة البلبلة وتوتير الاجواء والتحريض على المحافظين.

 

وحمل ابو النجا الصحفيين الذين قاموا بنشره المسؤولية الكاملة عن اية تداعيات تترتب عنه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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