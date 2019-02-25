مستشار ترامب: نأمل أن نرى غزة والضفة تحت حكومة واحدة

وكالات

أعلن مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر كبير ، أن الولايات المتحدة تريد أن ترى الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة واحدة تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد كوشنير في لقاء مع قناة سكاي نيوز وتابعته سوا، اليوم الاثنين:" يوجد فصل جغرافي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن نريد أن نراهما موحدين".

وأضاف كوشنير " كان هناك الكثير من المناقشات بين حماس وفتح، لكن اعتقد أن الشعب يريد حكومة غير فاسدة، آملا أن يتم التوصل إلى صفقة يتم فيها

جمع حماس وفتح ضمن بنية حكومية واحدة توفر للشعب الفلسطيني الحياة التي يصبو إليها".

وأشار كوشنير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سيبقى ضعيفا وسط غياب السلام، مضيفا "ما لمسناه أن القادة في المنطقة والعالم مهتمون جدا بالشعب الفلسطيني ويودون إيجاد سبل بتحقيق ما كان بعيد المنال بالنسبة إليهم لوقت طويل".

إلى ذلك، كشف كوشنير عن المبادئ الأربعة للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة

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بـ" صفقة القرن ".

وقال كوشنير" كان تركيزنا على أربعة مبادئ في خطة السلام، الأول هو الحرية التي نريد أن ينعم الناس بها، المتمثلة بحرية الفرص والدين والعبادة".

وأضاف كوشنير أن المبدأ الثاني هو الاحترام، حيث نريد أن تكون كرامة الناس مصانة ويحترموا بعضهم البعض، كما نريد أن يستفيدوا من الفرص المتاحة لتحسين حياتهم من دون السماح لنزاعات الاجداد باختطاف مستقبل أطفالهم.

وأشار كوشنير إلى أن المبدأ الرابع والاخير في الخطة الأمريكية هو مبدأ الأمن.

وأعرب كوشنير عن أمله في التوصل إلى مقاربة جديدة بشأن إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لافتا إلى أن هناك الكثير من التحديات وكذلك الكثير من الفرص".