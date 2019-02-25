رئيس الوزراء الأردني يصل إلى الإمارات في زيارة عمل

رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزّاز- أرشيفية

وكالات:

وصل رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزّاز، إلى دبي، اليوم الإثنين، في زيارة عمل رسميّة قصيرة للإمارات، يلتقي خلالها نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الزيارة تأتي تأكيداللعلاقات الأخوية بين البلدين، ومتابعة توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان بتعزيز العلاقات ودعمها، وتقديراً لمواقف الإمارات الداعمة للأردن، وفي إطار التنسيق والتحضير لعقد مؤتمر مبادرة لندن نهاية الأسبوع الجاري.