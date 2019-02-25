رئيس الوزراء الأردني يصل إلى الإمارات في زيارة عمل

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رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزّاز- أرشيفيةوكالات:
وصل رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزّاز، إلى دبي، اليوم الإثنين، في زيارة عمل رسميّة قصيرة للإمارات، يلتقي خلالها نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي الشيخمحمد بن راشد آل مكتوم، حيث يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الزيارة تأتي تأكيدا
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