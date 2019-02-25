فيتنام: الأمن سيكون في أقصى درجاته خلال القمة الأمريكية-الكورية الشمالية

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أكد نائب وزير الخارجية الفيتنامي لو هواى ترونج، اليوم الإثنين، أن الأمن في العاصمة هانوي سيكون في أقصى درجاته استعدادًا للقمة المرتقبة بين رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.
وأضاف ترونج -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- أن الحكومة الفيتنامية سوف تؤمن الأفراد المرتبطين مباشرة بالقمة،إلى جانب الفرق الإعلامية ومواطني البلاد خلال فترة القمة المقررة بعد غدٍ الأربعاء، متابعًا أن قوات الجيش والشرطة تعمل بالتنسيق مع نظرائها في أمريكا وكوريا الشمالية.
ومن جانبه، أوضح وزير المعلومات الفيتنامي نجوين مناه هانج أنه من المتوقع
ومن المقرر أن تنعقد القمة خلال يومي 27 و28 فبراير الجاري، وستتم خلالها مناقشة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وعقد اتفاقات سلام دائمة، وإمكانية رفع العقوبات، إلى جانب التعاون الاقتصادي.
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