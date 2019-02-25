يونكر: نرغب في مزيد من التفاعل بين الجانبين العربي والأوروبي

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أعرب رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اليوم الاثنين، عن رغبته في المزيد من التفاعل فيما بين العالم العربي والأوروبي.. مثمنا التنوع بين الدول.
ودعا يونكر - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولي بشرم الشيخ - إلى ضرورة التغلب على الخلافات المختلفة، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والنظر للغد بصورة متفائلة..قائلا : "إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لا يبدأ اليوم ، ولكنها علاقات تاريخية تمتد طويلاعبر التاريخ".
وأضاف :"أن هناك 49 دولة شاركت أمس واليوم في القمة من الجانب الأوروبي والعربي ؛ مما يدل على الدور الذي تقوم به تلك الدول في هذا المؤتمر حيث ناقشنا معا القضايا العديدة، والتعاون والتنسيق فيما بيننا، وكذلك الشراكات المختلفة".
وتابع :"نود أن نتفاعل أكثر وأكثر فيما بين العالم العربي والأوروبي، ونثمن التنوع، ونتغلب على الخلافات المختلفة فيما يتعلق بحقوق الانسان، ونحاول أن نرى الغد بصورة
وقال يونكر : "إن الاتحاد الأوروبي يدعم فلسطين بأربعة مليارات دولار، وكذلك يدعم سوريا، وقضية اللاجئين، كما أريد التحدث عن الأردن ومصر وسوريا ".. لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يحشد الأموال لدعم كل هذه المشكلات.
وأضاف : "في عام 2017 وصلنا إلى معدل جيد للتبادل التجاري رغم كل التحديات، فلقد ارتفعت المعدلات إلى أكثر من 4 مليارات، كما أن هناك الكثير من الطلبة يدرسون في أوروبا، فلدينا 7 آلاف منهم".
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