نتائج جزئية للانتخابات النيجيرية تظهر تقدّم الرئيس على منافسيه

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (أبوجا) أظهرت نتائج أولية جزئية للانتخابات الرئاسية في نيجيريا تقدّم الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري على منافسيه، بعد فرز أصوات ولايتين، غداة انتخابات شهدت أعمال عنف أوقعت 16 قتيلاً ومشاكل لوجستية.

أظهرت نتائج أولية جزئية للانتخابات الرئاسية في نيجيريا تقدّم الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري على منافسيه، بعد فرز أصوات ولايتين، غداة انتخابات شهدت أعمال عنف أوقعت 16 قتيلاً ومشاكل لوجستية.

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