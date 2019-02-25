شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: رئيس الوزراء يحذر من انزلاقات في مسيرات التظاهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الجزائر)

دعا رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى، المواطنين إلى التحلي بالحذر واليقظة تجنباً لأي انزلاقات قد تحدث خلال المسيرات، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجري بعد أقل من شهرين، وسيكون هذا الموعد مناسبة للشعب الجزائري للاختيار بكل حرية وسيادة.

وقال في كلمة أمام نواب المجلس الشعبي الجزائري اليوم (الاثنين)، أن الدستور يكفل للمواطن حق التظاهر السلمي في إطار ما ينص عليه القانون، منوهًا بالطابع السلمي الذي ميز المسيرات التي شهدتها بعض مدن الجزائر يوم الجمعة الماضي.