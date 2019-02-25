شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام أعمال القمة العربية الأوروبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (شرم الشيخ) اختتمت اليوم (الاثنين) أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، التي عقدت على مدى يومين بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. اختتمت اليوم (الاثنين) أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، التي عقدت على مدى يومين بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته خلال الجلسة الختامية، أن القمة شهدت نقاشات مثمرة وبناءة حول مختلف القضايا، مشيراً إلى أن التواصل أسهم في توضيح الرؤى تجاه القضايا المشتركة.



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