شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأوروبي: تمديد مفاوضات انفصال بريطانيا «حل منطقي» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (شرم الشيخ)أفاد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم (الاثنين) بأن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد المحدد في 29 من مارس سيكون «حلا منطقيا» حيث لا توجد أغلبية في البرلمان البريطاني للموافقة على اتفاق للانفصال.
وقال توسك في مؤتمر صحفي بعد يوم من لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي «أعتقد أنه في الوضع الذي نعيشه، فإن التمديد سيكون قرارا منطقيا لكن رئيسة الوزراء ماي تعتقد أنه سيكون بإمكانها تجنب هذا السيناريو».
وأضاف توسك أنه ناقش مع ماي «العواقب القانونية والسياسية لتمديد محتمل» لفترة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد المحددة بعامين وتنتهي في 29 من مارس.
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