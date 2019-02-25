شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب : بث البطولات الإفريقية يخضع لمعايير تتعلق بحقوق الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بمجلس النواب، على طلب الإحاطة الخاص بإنشاء قناة فضائية لنقل فعاليات البطولة الأفريقية المزمع إقامتها فى مصر، قائلا: بث بالبطولات الدولية يخضع لمعايير معينة تتعلق بحقوق الملكية ، ويكون هناك تشفير لهذه القنوات لمضان حقوقها وهناك عقوبات لمن يخالف ذلك.

وأضاف صبحى ، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، فيما يخص بطولة الأمم الأفريقية المقبلة سيتم تهيئة مراكز الشباب لتكون مؤهلة لإذاعة هذه البطولة للجميع من خلال شاشات العرض ، مشيرا الى أن الوزارة معنية بالاهتمام ببيوت الشباب وذلك لما توفره من مناخ للشباب للتلاقى وتبادل الأفكار، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإجراء إحلال وتجديد لبعض هذه البيوت وفيما يخص تلك التى يتم إعادة تقنينها هناك خطوات جادة فى هذا الإطار.