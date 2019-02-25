شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان : التحية للوزير مقبولة إذا كان يعقبها نقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب كمال أحمد :"أول مرة أشوف من 54 سنة وزيرا للشباب شاب"، لافتا إلى أن وزارة الشباب كان يتولى رئاستها الشيوخ

وتابع كمال أحمد خلال عرضه لطلب إحاطة فى الجلسة العامة اليوم قائلا: "هناك شباب ليس لديهم مركز شباب وتحت بيتهم قهوة فيها سجاير محشية وشيشة"، مشيرا إلى ضرورة أن نوفر لهؤلاء الشباب مراكز شباب يحميهم من الانحراف، وخاطب الوزير قائلا "لو معندكش إمكانيات قول معنديش "

وطالب كمال أحمد بأن توجه إعانات وزارة الشباب للأماكن المحتاجة لذلك مضيفا :"أظنك لسه شباب والاهتام يبدأ من عندك من الشباب".

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واختتم كمال أحمد حديثه قائلا "أحييك ولا بلاش تحية عشان رئيس المجلس منعها ولكن أرجوك أن تكون صادقا مع ما تقول".

وعقب الدكتور على عبد العال قائلا :"التحية إذا كان يعقبها نقد تكون مقبولة".

يذكر أن الجلسة العامة اليوم ناقشت 54 طلب إحاطة موجهة لوزير الشباب والرياضة.