شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: وزير الرياضة بيرد على مشاكل مراكز الشباب ورئيس لجنة الشباب مش موجود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب حسين عشماوى، وزارة الشباب والرياضة بإنشاء نقابة للرياضيين، أسوة بالعديد من النقابات العمالية والمهنية حتى تكون صوتهم ومنبرهم فى التعبير عن أرائهم ومتطلباتهم والتواصل مع المجتمع.

وخلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالب النائب بلال النحال، سرعة الموافقة على تثبيت العاملين المؤقتين بالوزارة، متسائلا: أليس من حقهم أن ينعموا بحياة كريمة مثل باقى العاملين بالوزارة؟.

كما طالب النائب فتحى قنديل، بالاهتمام بمركز شباب نجع حمادى المغلق منذ 15 عاما على الرغم من عدم وجود مشكلة أو أسباب صريحة.

وعلق الدكتور على عبد العال، قائلا: كل مراكب نجع حمادى فى حاجة لإعادة النظر.

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وتمسك النائب فتحى قنديل بعرض مشكلة مركز الشباب كاملة على الرغم من انتهاء المدة المحددة له للحديث قائلا: سعادتك مركز الشباب مغلق ولا يوجد آلية واضحة لأعادة الاستفادة منه سعادتك..ومازحه الدكتور على عبد العال: قائلا: بلاش سعادتك بين كل جملة والثانية علشان الوقت، متسائلا:" وزير الشباب والرياضة بيرد على مشاكل مراكز الشباب ورئيس لجنة الشباب والرياضة مش موجود؟.

وعلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على مشكلة مركز شباب نجع حمادى، قائلا: "زرت بنفسى جنوب الصعيد وسيتم إدراجه ضمن الخطة المالية الجديدة".