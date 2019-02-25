شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يدعو الحكومة للاهتمام بالرياضة ودعم مراكز الشباب فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة للاهتمام بالصعيد فى المنشآت الرياضية وتطويرها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الاثنين، لمناقشة طلبات إحاطة من النواب حول عدم إنشاء مراكز الشباب ببعض المناطق بالمحافظات، فضلاً عن عدم تطوير القائم منها وعدم القيام بدورها فى احتواء طاقات الشباب، وعن عدم توافر ملاعب رياضية للشباب، خاصة بعد حملة إزالة الملاعب الخماسية وضرورة استغلال أراضى المتخللات والأراضى الواقعة تحت خطوط الضغط العالى لإقامة ملاعب مفتوحة.

وانتقد بعض النواب عدم الاهتمام بمراكز الشباب فى محافظات الصعيد، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا، "بالفعل الصعيد يحتاج إلى الاهتمام وتجاهله الفترات الماضية كان فى غاية الغرابة ولابد من تدارك الأمر".