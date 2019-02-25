شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس البرلمان بالسويس على هامش زيارة المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة السويس لقاءا مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة والقيادات التنفيذية للمحافظة بحضور عدد من الوزراء للاستماع لمطالب النواب ومقترحاتهم للنهوض بالمحافظة ومدنها .

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد بدأ اليوم بجولة ميدانية فى محافظة السويس، رافقه خلالها كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

واستهل رئيس الوزراء جولته الميدانية بالمحافظة بزيارة مستشفى السويس العام، تفقد خلالها أرجاء المستشفى التى تضم العديد من الأقسام واستمع إلى شرح حول ما يتم من أعمال تطوير لرفع كفاءة مبانى المستشفى، وذلك سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ﻷبناء محافظة السويس.