شكرا لقرائتكم خبر عن نواب البرلمان يطالبون تركيب شاشات عرض بمراكز الشباب لبث البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد سليم، وزير الشباب والرياضة بإدراج محافظة أسوان ضمن المحافظات التى ستستضيف بطولة الأمم الأفريقية المقبلة، قائلا:" الأفارقة متعودين على الحر".

من جانبه طالب النائب جمال عبد العال، بضرورة تركيب شاشات عرض فى كل مراكز الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية لعرض بطولة الأمم الأفريقية التى ستنظمها مصر خلال الشهور المقبلة.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفى حضور الدكتور أشرف صبحى، للرد على عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمراكز الشباب فى مختلف المحافظات.

وفى نفس الإطار طالب النائب عبد الله مبروك، وزير الشباب والرياضة بحصر شامل لكل مراكز الشباب التى صدر لها قرارات إزالة لأن أرضها تابعة لهيئة السكة الحديد او بعض الوزارات الأخرى.

ومن جانبه انتقد النائب مجدى ملك، عدم إنشاء مركز شباب فى محافظة المنيا منذ ما يقرب من 18 عاما، متسائلا: لماذا كل هذا التجاهل تجاه الصعيد من قبل الوزارة؟.