بلاغ للنائب العام يتهم علاء الاسواني بالإساءة للدولة والتحريض عليها

كتب أحمد عبد الهادى
تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 2697 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه علاء الأسوانى بنشر أخبار كاذبة والتهكم والسخرية من قيادات الدولة من خلال تصريحات عبر صفحته الرسمية على موقعى التواصل الاجتماعى "فيسبوك - وتويتر".
ونص محمود فى بلاغه أن الأسوانى دأب فى الفترة الأخيرة على نشر أخبار كاذبة وغير حقيقية عبر صفحته الرسمية الهدف منها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإشاعة روح الإحباط بين المواطنين، مضيفا أن الأسوانى دائم التهكم والسخرية من قيادات الدولة وهو ما...
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