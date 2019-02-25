السيسي: تنظيمات إرهابية كبيرة تحصل على دعم وغطاء سياسى من بعض الدول

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قضية الإرهاب وتأثيرها المدمر على أمن واستقرار المنطقة العربية والأوروبية والعالم كله، وأتصور أن القناعات بدأت تتزايد فى إيجاد آلية عمل مشترك للتعامل مع هذه القضية بشكل متكامل بين الدول العربية الراغبة فى مكافحة الإرهاب وبين أوروبا.

ودعا الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفى، إلى حرمان العناصر الارهابية من الحصول على الوسائل المتقدمة التى تستخدمها فى تجنيد وتكليف العناصر الارهابية، مؤكدا أن الانتهاء من استراتيجية واضحة للقضاء على ظاهرة الإرهاب لن ينتهى خلال فترة...