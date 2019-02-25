السيسي: اجتماعات القمة العربية الأوروبية كانت مثمرة جدا وصريحة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "اجتماعات القمة العربية الأوروبية كانت مثمرة جدا وصريحة"، مشيراً إلى أن "ما تم التوافق عليه خلال القمة ربما يفوق توقعات الكثيرين".

وخلال كلمته في اختتام للقمة، لفت إلى أن "نجاح القمة يقاس بما ستؤدي إليه من تعميق التعاون بين العرب وأوروبا"، معتبراً أن "القمة تعكس أهم القضايا الاستراتيجية التي تهم الجانبين العربي والأوروبي وسبل التعاون المشترك"، معلناً عن أن القمة المقبلة ستنعقد في بروكسل بحلول عام 2022.

واعتبر السيسي أن "عقوبة الإعدام هي وسيلة لأخذ الحقوق بالقانون".