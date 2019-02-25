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الرئيس العراقي: النصر على "داعش" غير مكتمل وخطره لايزال قائما

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لفت الرئيس العراقي برهم صالح في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن "النصر على تنظيم "داعش" الارهابي غير مكتمل"، مشيراً إلى أن "خطر الإرهاب لايزال قائما"، مضيفاً: "العالم بحاجة لتعزيز العمل من أجل إنهاء ظاهرة الإرهاب".

وأكد أن "نصرنا على "داعش" بحاجة إلى تكريس بزيادة الزخم الأمني والاقتصادي"، مشيراً إلى أنه "يجب أن ننطلق إلى استباب الأمن في المنطقة وهذا لا يتحقق إلا بعودة العراق"، مضيفاً: "نحتاج لتوفير فرص العمل للشباب وإعادة العمران والهيكلة الاقتصادية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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