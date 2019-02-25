النشرة: الجيش السوري يستهدف المسلحين بعدد من قرى ريف حماة الشمالي

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن الجيش السوري استهدف بشكل مكثف منذ ساعات الصباح الاولى مواقع المسلحين بالصواريخ في قرى الجنابرة والجابرية و الزكاة و مدن كفر نبودة واللطامنة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي ومحاور تحركهم في قرية الشريعة و تل هواش و قلعة المضيق وزيزون بالريف الغربي ويستهدف تجمعاتهم بأطراف مدينة سراقب بريف ادلب الشرقي وفي قرى الخوين والزرزور ومدينتي خان السبيل وخان شيخون بالريف الجنوبي وبلدة بداما بالريف الغربي ردا على خرقهم اتفاق وقف التصعيد واستهدافهم المدنيين بعشرات الصواريخ في مدينة السقيلبية وفي مناطق سلحب والصفصافية بريف حماة الغربي واستهدافهم نقاط تمركز الجيش في معسطر جورين والمدنيين في محردة.

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