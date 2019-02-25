أ.ف.ب: مجموعة ليما تبدأ اجتماعها لبحث الخطوات المقبلة حول فنزويلا

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن مجموعة ليما التي تضم 13 دولة من أميركا الجنوبية وكندا بدأت اجتماعها لبحث الخطوات المقبلة حول فنزويلا. يذكر أن مجموعة ليما كانت قد اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية ورئيس البرلمان خوان غوايدو رئيساً إنتقالياً لفنزويلا. كما أعلن مندوب المعارضة الفنزويلية لدى مجموعة "ليما" خوليو بورخيس أن غوايدو يعتزم مطالبة دول المجموعة باستخدام القوة للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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