رأى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس أن "الأميركيين كشفوا عن حقيقتهم من خلال مفاوضاتهم مع عناصر تنظيم "داعش" في العمليات الأخيرة شرق سوريا
و في كلمة ألقاها أثناء حفل تأبين أحد قيادات الحشد، أشار المهندس إلى أن "الحشد الشعبي والقوات الأمنية يقفان على أهبة الاستعداد لمواجهة مخاطر داعش أو أي خطر آخر قد يهدد العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالحشد الشعبي العراقي: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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