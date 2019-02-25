مسؤول ايراني أكد تصدي القضاء للمفسدين الاقتصاديين

اكد رئيس عدلية محافظة هرمزكان جنوب ايران محمد صادق اكبري "التصدي الحازم للمفسدين الاقتصاديين والانشطة الاقتصادية غير السليمة"، مشيراً إلى أن "واجبات السلطة القضائية تتلخص في ثلاث مجالات هي الوقاية والبت بالقضايا وتنفيذ الاحكامطز

واوضح أن طالنجاح في منع وقوع الجرائم يتطلب مشاركة افراد المجتمع وجميع السلطات"، مضيفا: "ان الجهاز القضائي مكلف بالبت بجميع الجرائم والشكاوي التي من اختصاص القانون".

واشار اكبري الى ان "من سياسة السلطة القضائية حماية الناشطين الاقتصاديين"، مضيفا: "لن نسمح باغلاق أي وحدات انتاجية في محافظة هرمزكان، والى جانب ذلك سيتم التصدي بحزم للمفسدين الاقتصاديين والانشطة الاقتصادية غير السليمة".

واكد "ضرورة رفع تكلفة ارتكاب الاعمال الخارجة عن القانون بالنسبة لمرتكبيها".