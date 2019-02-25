هيئة الأركان الفرنسية: ضربة جوية لجيشنا استهدفت نحو 15 جهاديا في مالي

أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، أنّ "طائرتي "ميراج-2000" انطلقتا من نيامي، تدخّلتا مساء السبت في منطقة ديالوبي بشمال موبتي، بالتنسيق مع القوات المالية".

وأوضحت أنّ "الضربة الجوية سمحت بشل ّحركة نحو 15 جهاديًّا من تنظيم "جبهة تحرير ماسينا" في وسط مالي"، من دون الإشارة إلى ما إذا كان هؤلاء قد قُتلوا أو جُرحوا.

وكان قد قتل العسكريون الفرنسيون الخميس في مالي، الرجل الثاني في أكبر تحالف جهادي مرتبط بتنظيم القاعدة في منطقة الساحل، هو جمال عكاشة المعروف بـ"يحيى أبو الهمام". وجاءت هذه العملية خلال زيارة لرئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب لمالي.