النشرة:عملية نشل جرت في منطقة سن الفيل على الطريق من الحبتور إلى الشفروليه

علمت "النشرة" أن "عملية نشل جرت في منطقة سن الفيل على الطريق من الحبتور إلى الشفروليه". وفي التفاصيل، اقتربت دراجة نارية من سيارة تقودها امرأة، وأقدم على سرقة حقيبتها وفرّ إلى منطقة مجهولة. وكثرت في الآونة الأخيرة عمليات النشل على الدراجات النارية، خصوصاً في مناطق فرن الشباك والحازمية وسن الفيل.

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