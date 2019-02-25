الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، أن "زورقاً حربياً إسرائيلياً قام، بتاريخ 24/2/2019 ما بين الساعة 9.55 والساعة 18.30، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على أربع مراحل لمسافة أقصاها حوالى 700 متراً".

ولفتت إلى أنه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".