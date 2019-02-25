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القاضي صادر يتابع التحقيقات في جريمة بتدعي

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تابع قاضي التحقيق العدلي في جريمة بتدعي سامي صادر تحقيقاته اليوم، فاطلع على التبليغات، وتبين له أنها غير مكتملة فأرجأ الجلسة الى موعد لاحق.

يشار الى أن الجريمة وقعت في تشرين الثاني من العام 2014 وذهب ضحيتها المواطنين صبحي فخري وزوجته نديمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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