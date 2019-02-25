الحاج حسن: بحثنا مع الحسن ملف الكسارات وملف البناء ومياه اليمونة

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، بعد لقاء تكتل نواب بعلبك الهرمل وزيرة الداخلية ريا الحسن، أن "المطلوب إعادة المناقصة لإقامة مراكز معاينة جديدة، وبلدية بعلبك قامت بتأمين الأرض لوزارة الداخلية".

وخلال مؤتمر صحفين أوضح أنه "تم إيجاد أرض لإقامة سراي بعلبك عليها بالتنسيق مع العمل البلدي في "حزب الله" وحركة أمل"، مشدداً على "ضرورة وجود سرية لقوى الأمن في بعلبك الهرمل وزيادة العديد في عموم المحافظة".

ولفت إلى "أننا بحثنا ملف الكسارات وملف البناء وطلبنا من الحسن إيجاد الحلول وموضوع الأحوال الشخصية وبعض أقلام النفوس في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "تم البحث بموضوع مياه اليمونة والتعديات عليها وإيجاد الحلول لتأمين وصول المياه إلى مستحقيها".