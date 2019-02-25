الحكومة جددت تفويض المدير العام للزراعة الصلاحيات المتعلقة بالنبيذ والعرق والمشروبات الكحولية

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأولى الّتي عُقدت في القصر الجمهوري في بعبدا في 21 شباط 2019 برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، على اقتراح وزير الزراعة حسن اللقيس تجديد تفويض المدير العام للزراعة لويس لحود، صلاحية تمثيل الوزارة في المحافل الدولية والمحلية المعنية بقطاع النبيذ والعرق والمنتجات الكحولية الأُخرى، وتوقيع الاتفاقيات اللازمة الخاصة بهذا القطاع، وإصدار القرارات التنظيمية والقواعد الفنية، وغيرها من الصلاحيات الّتي ناطها القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000 (إنتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ) بوزير الزراعة؛ لما فيه من حسن أداء القطاع.

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