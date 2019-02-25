أبو الغيط: دول خليجية ولبنان طلبوا الإشارة للتدخلات الخارجية بالمنطقة

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن "السعودية والإمارات والبحرين ولبنان قدموا اقتراحات حول البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ بمصر للإشارة إلى التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة وتشاورنا مع الفريق الأوروبي الذي فضل بقاء البيان الختامي على صيغته الأولى".

وأوضح أبو الغيط أن "السعودية قالت إنها تفتقد في البيان الختامي، منع القوى المجاورة من التدخل في الشؤون العربية"، مشيراً إلى أنه "تم تضمين ملاحظات كل دولة في البيان الختامي لرأينا وثيقة من 30 أو 40 صفحة يصعب على القارئ العادي قراءتها".