بو صعب استقبل سعادة والمفتش العام لوزارة الدفاع

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب النائب سليم سعادة حيث قدَّم الضيف التهنئة لمعاليه لمناسبة توليه حقيبة الدفاع وجرى بحث الأوضاع المحلية والإقليمية. كما واستقبل بو صعب كلًّا من المفتش العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء الركن سمير الحاج مع وفد مرافق والمدير العام للإدارة اللواء الركن مالك شمص للتهنئة لمناسبة توليه منصبه الجديد.

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