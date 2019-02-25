اسماعيل سكرية تمنى على جبق دراسة واقع المستشفيات وحجم تقديماتها

تمنى رئيس هيئة "الصحة حق وكرامة" النائب السابق اسماعيل سكرية، على وزير الصحة جميل جبق، "دراسة واقع المستشفيات وحجم تقديماتها الصحية الحقيقية لا المنفوخة الفواتير وتشديد الرقابة عليها، قبل التمادي في سياسية رفع السقوف المالية وما تجلبه من احراجات وضغوطات مالية، مع ادراكنا لصدق النوايا والتوجهات".

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