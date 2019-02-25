عقيص: التذاكي قد بلغ حد العبقرية وتعالوا نراقب كيف ستصرف أموال "سيدر"

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، على أنّ "التذاكي قد بلغ حدّ العبقرية. لم نعد أمام عمل سياسي، بل أمام امتهان تضليل وهرطقة وتوتّر دائم"، لافتًا إلى "أنّنا نتّهمكم بالفساد، تتهجّمون خارج نطاق الاتهام الموجّه إليكم. نتّهمكم بالتطبيع، فتتهجّمون أيضًا خارج السياق".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "النقص في الحجّة يُترجم فائضًا في الشتائم، والنقص في التستير يترجم فائضًا في الانفضاح". وبيّن أنّ "حسنتكم الوحيدة أنّ أفعالكم تتطابق مع نواياكم... مكشوفون إلى حدّ يبهر الأعين"، منوّهًا إلى أنّ "الآن تعالوا نراقب كيف ستصرف أموال "سيدر"، في حال أتتْ: هنا مربض الفرس لنا، ومنبع الفرص لكم".
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