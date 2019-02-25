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الحريري عرض مع ملك البحرين لأبرز المستجدات والعلاقات الثنائية والتقى ميركل وتسيبراس

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التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على هامش أعمال القمة العربية- الأوروبية في شرم الشيخ، ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، في حضور وزير المال علي حسن خليل ووزير الاقتصاد وائل أبو فاعور. وتمّ خلال الاجتماع عرض التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقى الحريري، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونظيره اليوناني أليكسيس تسيبراس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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