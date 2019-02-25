الحريري عرض مع ملك البحرين لأبرز المستجدات والعلاقات الثنائية والتقى ميركل وتسيبراس

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التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على هامش أعمال القمة العربية- الأوروبية في شرم الشيخ، ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، في حضور وزير المال علي حسن خليل ووزير الاقتصاد وائل أبو فاعور. وتمّ خلال الاجتماع عرض التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.
كما التقى الحريري، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونظيره اليوناني أليكسيس تسيبراس.
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