اكد احد المديرين في تلفزيون لبنان عبر "النشرة" ان "العمل يسير كالمعتاد وان مجلس المديرين ينتظر انطلاقة جديدة فور الاجتماع مع وزير الاعلام لمناقشة خطة جديدة عقب تعيين مجلس ادارة للتلفزيون"، مشدداً على ان "اي توظيف لم يتم وان المتعاقدين الذين ادخلهم المدير المؤقت آنذاك طلال المقدسي ينتظرون التثبيت من قبل المجلس الاداري الجديد".
ونفى المدير نفسه ان "تكون هناك اي ترقيات في صفوف الموظفين"، مضيفاً "من يوجه الاتهامات هو نفسه من ادخل شقيقين وابن خالتهما الى التلفزيون".
كانت هذه تفاصيل خبر احد المديرين في تلفزيون لبنان لـ"النشرة": ننتظر الإنطلاقة الجديدة فور الاجتماع مع وزير الاعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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