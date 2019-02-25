ماكرون: لدينا علاقات مع الجناح السياسي لحزب الله الممثل بالحكومة

اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "لدينا لدينا علاقات مع الجناح السياسي لـ "حزب الله" الممثل بالحكومة اللبنانية"، معتبراً أنه "لا يمكن لأي دولة أن تضع حزباً لبنانياً ممثلاً بالحكومة على قائمة الإرهاب"، موضحاً أن "فرنسا تفرق بين الفرع السياسي لـ"حزب الله" الذي يمكن التواصل معه والفرع العسكري".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس العراقي برهم صالح، لفت إلى "أننا سعداء بقرار الإبقاء على قوات أميركية في سوريا"، مشدداً على أن "فرنسا لا تضغط على دولة ذات سيادة ولن تضغط على العراق، علينا أن نحمي الآن الدولة العراقية"، موضحاً أن "فرنسا مستمرة في جهودها لإيجاد حلولاً للأزمة السورية".