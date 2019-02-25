"المصرية للاتصالات" تتعاون مع "إريكسون" لتجهيز شبكتها للجيل الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة إريكسون العالمية للخدمات المدارة والذكاء الاصطناعي، لتطوير الشبكة الرئيسية السحابية للشركة المصرية لتصبح جاهزة لتقديم خدمات الجيل الخامس، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الاثنين.

كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي لتشغيل خدمات الاتصالات السحابية، بهدف تشغيل بيئة اتصالات سحابية على نحو أكثر ذكاء وكفاءة، بما يساعد على التشغيل الآلي (الأتمتة) والتنسيق السحابي خاصة مع إدخال التكنولوجيا السحابية في الجيل الخامس.

ويوفر الذكاء الاصطناعي طريقة فعالة لتصور التكنولوجيا السحابية، مع القدرة على مراقبة الحركة الداخلية بين طبقات وظائف الشبكة الافتراضية (NFVI)، بالإضافة إلى توفير طريقة سريعة لتحديد الأعطال وتقديم الاقتراحات العملية للحل، بحسب بيان الوزارة.

ووقع على مذكرتي التفاهم عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، وماتياس يوهانسون نائب رئيس شركة أريكسون لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال مشاركة وزير الاتصالات في فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة بمدينة برشلونة الإسبانية.

وقالت الوزارة إن من المتوقع أن يسفر إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس عن توفير خدمات تكنولوجية جديدة تتعلق بإنترنت الأشياء للأفراد والمؤسسات.

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وأضافت أنه باستخدام الحلول المقدمة من إريكسون ستكون الشركة المصرية للاتصالات قادرة على توسيع نطاق الشبكة لخدمات مختلفة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبتكرة للسوق بما يمكنها من الاستجابة للتغير السريع في احتياجات العميل والمؤسسات.

وقال عادل حامد "نحن حريصون على تحقيق الريادة في المنطقة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، حيث أنه يمهد الطريق لتطبيق التقنيات الجديدة في جميع أسواقنا."

وأضاف أن الشراكة مع إريسكون تُمكّننا من تحقيق أهدافنا الاستراتيجية فيما يتعلق بتعزيز الفعالية التشغيلية وتجربة العملاء. "

وقالت إيفا اندريه نائبة رئيس شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: "هذه التجربة الناجحة تمكن المشغلين من نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع. وباستخدام تقنية إريكسون، فإن المشغلين كالمصرية للاتصالات، قادرون على بناء شبكات ذات مستوى قياسي عالمي، والإسراع في إدخال خدمات جديدة".

وبحث وزير الاتصالات مع إيفا اندريه، وسامح شكري مدير شركة إريكسون في مصر، خطة الشركة العالمية لتدشين مركز للخدمات الرقمية في مصر لخدمة عملاء الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتساعد هذه الخطة على دعم مبادرات التحول الرقمي في المنطقة من خلال الخبرات المصرية والتي سوف تقوم بتطبيق أحدث التكنولوجيا مثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال منصات وخدمات شركة إريكسون الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز المعاملات بين مقدمي الخدمات والعملاء خلال عمليات الأتمتة للوصول إلى مستويات جديدة تعزز من إمكانية البرمجة والقدرة على الوصول والمرونة، وفقا للبيان.