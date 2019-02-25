محافظ المركزي التونسي: ليس من السهل الدفاع عن الدينار مع تراجع الاحتياطي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

قال محافظ البنك المركزي التونسي اليوم الاثنين إنه ليس من السهل الدفاع عن العملة المحلية الدينار في ظل انخفاض احتياطي النقد الأجنبي.

وقال المحافظ مروان العباسي أمام البرلمان التونسي بحسب ما ذكرته وكالة رويترز إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ ما يعادل واردات 84 يوما وذلك بسبب تراجع الإنتاج في قطاعات حيوية مثل الفوسفات واتساع العجز بشكل حاد في قطاع الطاقة.

وقال متعاملون إن الدينار التونسي هبط هذا الشهر إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل اليورو الذي تجاوز 3.5 دينار، مع تنامي العجز التجاري للبلاد مما ساهم في تآكل احتياطيات النقد الأجنبي، وفقًا لرويترز.

وأضافوا أنه جرى تداول اليورو مقابل 3.53 دينار اليوم لتواصل العملة التونسية هبوطها. وتراجعت العملة المحلية حوالي 13% مقابل اليورو ونحو 8.6 بالمئة أمام الدولار في 2018.

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ووصل العجز التجاري التونسي في ديسمبر 2018 إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليار دينار.

وقال محافظ البنك المركزي أمام البرلمان "ليوم لدينا عجز طاقي كبير يصل إلى خمسة مليارات دينار والإنتاج تراجع في قطاعات حيوية مثل الفوسفات إضافة إلى هبوط إيرادات السياحة إلى النصف مقارنة مع 2010 مثلًا".

وتساءل "ما الذي يمكن فعله؟ إذا دافعنا عن الدينار فمخزون العملة سيهبط أكثر".

وهبط إنتاج الفوسفات من حوالي 8.2 مليون طن في 2010 إلى ثلاثة ملايين طن في 2018 مما ألحق خسائر بمليارات الدولارات بالاقتصاد التونسي، وفقًا لرويترز.