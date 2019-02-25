4 سيارات تخمد حريقا في مخزن إشغالات مدينة الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في مخزن إشغالات مدينة الشيخ زايد، دون وقوع إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة من قطعة أرض بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق وحصره في مساحة 140 مترا من أصل 10 آلاف متر.

وأسفر الحريق عن احتراق بعض محتويات المخزن، وتم تنفيذ عملية لتيريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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