"فيسبوك" يساعد أمن القاهرة لإعادة طفل إلى أهله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:
نجحت مباحث القاهرة، في إعادة طفل تائه إلى ذويه، بعد نشر صورة على الفيسبوك، بمنطقة عين شمس.
تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من "أحمد. م"، 24 سنة، مهندس، ومقيم بعين شمس، بعثوره على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر حوالي "5 سنوات"، اثناء سيره بشارع 6 أكتوبر، ولم يستدل على أهليته.
قدم قسم حقوق الإنسان بالقسم الرعاية للطفل لحين التوصل لذويه، وبمناقشة لم يتم التوصل إلى أي معلومات أو بيانات تقود لأهليته، فقام ضابط قسم حقوق الإنسان بنشر صور الطفل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفى وقت لاحق تم التوصل لذوي الطفل، وقررا بأنه يُدعى "أياد"، 7 سنوات، وقررت والدته بأن الطفل قام بفتح باب الشقة وانصرف.
سلم الأمن الطفل لوالديه، وتم أخذ التعهد عليهم بحسن رعايته، ووجه والد الطفل ووالدته الشكر لرجال الشرطة على جهدهم في إعادة ابنهم.
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